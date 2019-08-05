Eski Akademi Komutanından YAŞ değerlendirmesi: Parti ordusu kuruluyor

Kara Harp Akademisi Eski Komutanı Tümgeneral Ahmet Yavuz Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonuçlarını değerlendirdi. Yavuz, YAŞ sonuçlarının kendi komuta heyetini kurmaya yönelik adımlar olduğunu belirtti.

Kara Harp Akademisi Eski Komutanı Tümgeneral Ahmet Yavuz Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sonuçlarını değerlendirdi.

Yavuz Cumhuriyet'teki yazısında, Son dört yıldır tüm, kor ve or seviyesinde emekli edilen general/ amiral sayısı terfi ettirilenlere göre çok daha fazladır.

Mesela, Kara Kuvvetleri’nde 2016 yılında 10 orgeneral varken 2019’da bu sayı 4’tür.

Korgeneral/amiral ve tümgeneral/ amiral sayılarında da benzer bir durum söz konusudur. Bu tablo bize, AKP’nin 2016 ve sonrasında tuğgeneralliğe/tuğamiralliğe terfi ettirdikleri arasından 2023’e gelindiğinde kendi komuta heyetini oluşturmayı amaçladığını anlatmaktadır.

Zira KHK ile yapılan orgeneraller/ oramiraller hariç rütbe bekleme sürelerindeki düzenlemeler buna imkân vermektedir.

Safça yaklaşıldığında şu sorulabilir: Bütün bunlar TSK’yi küçültmeyi öngören yeni yapılanma konseptinin hayata geçirilmesinin yansımaları olabilir mi? Eğer asıl konu buysa önce teşkilatlanmanın tamamlanıp personel düzenlemesinin daha sonra yapılması gerekmez miydi? Dolayısıyla pek öyle görünmüyor.

Çevremizin ateş topu olduğu bir dönemde bir yandan askerlik yasasını değiştirerek ordu-millet bağının sembolü olan Mehmetçiği paralı asker haline getirmek ve liyakat temelli terfi yerine sadakat temelli bir yapıyı terfilerde öncelemek kabul edilebilir bir yol değildir." dedi.

Yavuz, 2010 yılında Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanmış, 2012 yılında ise emekli edilmişti.