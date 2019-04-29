Esenyurt'un ardından şimdi de Sancaktepe: Okulun hemen yanı...

İstanbul Esenyurt'ta çatlaklar oluşan 40'a yakın binaya girişin iki gün boyunca yasaklanmasının ardından Sancaktepe'de bir ilkokulun yanında bulunan parkta da derin çatlaklar oluştu.

İstanbul Kartal'da bir binanın yıkılması sonrası 21 kişi yaşamını yitirirken, bu olayın ardından çeşitli ilçelerde birçok bina tahliye edilmişti.

Son olarak Esenyurt'ta 40'a yakın binaya çatlaklar nedeniyle 2 gün boyunca girmek yasaklanırken, bugün de Sancaktepe'den korkutan bir görüntü geldi.

Safa Mahallesi'nde bulunan Safa İlkokulu'nun yanında bulunan parkın zemininde derin çatlaklar oluştu. Çatlakları fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, parkın yanında bulunan ilkokulda okuyan bir öğrenci, “Sabah geldiğimizde çevrelemişlerdi. Basketbol için arada kullanıyoruz. Hatta okulun içinden girişi var” dedi.

Okulda eğitim gören başka bir öğrenci de, “Parka okuldan sonra gidiyoruz. Arada hocalar çıkartıyor. Çatlakları gördüm birkaç defa” diye konuşurken başka bir öğrenci de daha önce parkı kullandıklarını ancak artık kullanamayacaklarını belirterek, “İki aydır çatlaklar var. Kapatıldı. Artık parka kimse giremiyor. Kapatıldı” ifadelerini kullandı.