Esenler Otogarı’yla ilgili karar verildi

İstanbul’da Esenler Otogarı’nın otoparkının İSPARK’a devrinin iptali için açılan dava mahkeme tarafından incelenmeksizin reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Esenler Otogarı’nın otoparkının İSPARK’a devredilmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı, mahkeme iptal davasının incelenmeksizin reddedilmesine karar verdi.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüleri Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından İBB aleyhine Esenler Otogarı'nın otopark kısmının İSPARK'a devrine karşı açılan davanın incelemeksizin reddine karar verdi.

Dernek ve şirket avukatlarının İBB Meclisi kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması için nöbetçi mahkemeye başvurmasının ardından itirazı değerlendiren İstanbul 3. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurarak dava konusu işlemin sebebi ve yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB’ye 7 gün süre vermişti.

İBB'nin belgeleri göndermesinin ardından karar veren mahkeme, davanın incelenmeden reddedilmesine karar verdi.