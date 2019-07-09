Esenler Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devrediliyor

Esenler'deki otogarın otopark işletmeciliğinin İSPARK'a devredilmesine ilişkin maddenin bu hafta İBB Meclisi'nden geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da Esenler Otogarı'nın otopark işletmeciliği İSPARK'a devrediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde (İBB) görüşülen düzenlemenin bu hafta içinde Meclisten geçmesi bekleniyor.

2016'daki darbe girişiminin ardından "15 Temmuz Şehitler Otogarı" adı verilen otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri'nin sözleşmesi 4 Mayıs'ta sona ermişti.

Habertürk'te yer alan habere göre yenilenen İstanbul seçiminin ardından ilk kez toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde 39 farklı teklif sunuldu.

Sunulan tekliflerin arasında Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan Büyük İstanbul Otogarı otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesi teklifi dikkat çekti. 38. sırada yer alan maddenin bu hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Otopark, 20 dakikaya kadar ücretsiz olmasına rağmen ücret tahsil edilmesiyle sık sık gündeme geliyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'daki seçim öncesi yaptığı açıklamada, yeni bir otogar için eylem planı geliştireceklerini, İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar çalışması içinde olacaklarını daha önce de belirttiklerini söyledi.

Mevcut otogarın durumu ve işletmesi için paydaşlarla görüşeceklerini anlatan İmamoğlu, ülkenin ve belediyenin mevcut mali durumunu da dikkate alarak ortaya koydukları yeni otogar projelerini hayata geçirene kadar mevcut otogarın bitmiş olan işletme süresi için konunun muhataplarıyla bir araya geleceklerini belirtti.

'TEKNOLOJİ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

İmamoğlu, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, otogarın hızlıca taşınma ve dönüşmesini gerçekleştireceklerini belirterek, "Esenler Otogarı'nı yüksek teknoloji merkezine dönüştüreceğiz" demişti.