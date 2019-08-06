Esenler Otogarı'nda ihtiyati tedbir kaldırıldı, otopark İBB'nin

İstanbul Esenler Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devredilmesiyle ilgili ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı. İBB Başkanı İmamoğlu otoparkın İSPARK'a devrinin Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

İstanbul'da Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devredilmesi kararıyla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) itirazı üzerine kaldırıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, otoparkın İSPARK'a devrinin Perşembe günü 16.00 itibariyle yapılacağını ve otoparkın Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nce İBB aleyhine açılan davada İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Esenler Otogarı'nın tahliyesi kararına dün ihtiyati tedbir getirmişti. İBB'nin bugün yaptığı itirazın ardından mahkeme İBB tarafından 30 bin TL teminat yatırılması halinde dünkü ara kararından dönülerek ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verdi.

