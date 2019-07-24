Esenler Otogarı otoparkının İSPARK'a devri durduruldu

Esenler Otogarı'nın otoparkının İSPARK'a devredilmesi kararının yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu.

İstanbul'da, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adı "15 Temmuz Demokrasi Otogarı" diye değiştirilen Esenler Otogarı'nın otoparkının İSPARK’a devredilmesi kararı mahkeme tarafından durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 11 Temmuz'da alınan kararla Esenler Otogarı'nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İBB bünyesindeki İSPARK'a devredilmişti. Karara göre, otoparkın ilk 1 saati ücretsiz olacak ve gelirin yüzde 25’i belediyeye ödenecekti.

İBB Meclisi’nin kararına karşı Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi (AVTER), İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Gazeteci Dinçer Gökçe İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin kararını Twitter'dan paylaştı. Buna göre mahkeme devir işleminin uygulanması halinde davacının telafisi güç zarara uğrayabileceği gerekçesiyle İBB yönetiminin savunması alınana ve yeni bir karar verilene kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Gökçe "Özetle, Otogar bi süre daha Galip Öztürk’ün denetiminde..." yorumunda bulundu.

İBB'nin karara 30 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.