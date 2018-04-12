Esad kaçtı haberi yapan yandaşlara yanıt bu karede...

ABD'nin Suriye'yi hedef alan tehditleri artınca artık gelenekselleşen 'Esad kaçtı' haberlerine sarılan yandaş basına kötü haber...

Suriye'ye yönelik ABD tehdidi ve saldırılarında artık bir gelenek halini alan yalan haberlerin başında "Esad kaçtı" haberleri geliyor.

ABD'nin füze tehdidi sonrası "üsler boşalıyor", "Esad kaçtı" haberlerini art arda sıralayan yandaşlara üzücü haber Şam'dan geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeden din adamlarının katıldığı "Ümmet Birliği Konferansı" heyetini kabul etti.

Esad burada yaptığı konuşmada, "milleti hedef alan saldırılarda düşmanların temel silahlarının tekfircilik, ayrılık ve fitnenin yanı sıra aynı bölge halkları arasında ideolojik ve dini yarıklar teşkil etmek olduğuna" değindi.

"Ümmetin Birliği Konferansı"na Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Irak, Lübnan, Endonezya, Türkiye, Hindistan ve Afganistan’dan isimler katıldı.