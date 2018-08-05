Erzurum'da iki aileye linç girişimi

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Uzunyayla köyünde 'huzursuzluk çıkardığı' iddiasıyla iki ailenin üyelerine yönelik linç girişiminde bulunuldu.

Erzurum'da kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Uzunyayla köyüne 4 yıl önce yerleşen iki aile, köylüler tarafından linç edilmek istendi.

Köyde yaşanan bıçaklı kavgada bir kişinin yaralanması, bir kişinin de tutuklanması sonrası köylüler meydanda toplandı.

Ellerinde sopalarla "Diş diş, kana kan, intikam", "Huzuru bozanları köyde istemiyoruz" diye slogan atan köylüler, E.Ç. ve M.K.’nin evine doğru yürümeye başladı. Önlem alan jandarma, kalabalık grubu güçlükle durdurabildi.

Aileleri linç etmeye giden grup, jandarma tarafından okulun bahçesine götürüldü ve kapısı kapatıldı. Köyün gençleriyle burada konuşan Jandarma Komutanı, onlardan sakin olmalarını ve gereğinin yapılacağını söyledi.

Gerilimin devam ettiği köye giriş çıkışları kontrol altına alan jandarma, E.Ç ve Z.K. ile ailelerini askeri araçla köyden çıkardı.