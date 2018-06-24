Erzurum'da AKP'liler üst üste oy kullandı iddiası

Erzurum'da AKP'lilerin daha önceden mühürledikleri oy pusulalarını üst üste kullanarak sandığa attığı bildirildi.
Pazar, 24 Haziran 2018 16:08

Erzurum'da AKP'lilerin daha önceden mühürledikleri oy pusulalarını üst üste kullanarak sandığa attığı bildirildi.

Horasan ilçesi Hacı Halil Mahallesinde yaşanan olayda, AKP'li sandık görevlileri daha önceden hazırladıkları oy pusulalarını üst üste kullanarak sandığa attı.

Görüntüler şöyle;

 

 