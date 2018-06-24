Erzurum'da AKP'liler üst üste oy kullandı iddiası

Erzurum'da AKP'lilerin daha önceden mühürledikleri oy pusulalarını üst üste kullanarak sandığa attığı bildirildi.
Horasan ilçesi Hacı Halil Mahallesinde yaşanan olayda, AKP'li sandık görevlileri daha önceden hazırladıkları oy pusulalarını üst üste kullanarak sandığa attı.
Görüntüler şöyle;
Erzurum'da Hacı Halil Mahallesinde Akp'li sandık görevlileri daha önceden hazırladıkları oy pusulalarını üst üste kullanarak sandığa attı.
KAZANAMAYACAKSINIZ#Sandıkİhbar#Secim2018 pic.twitter.com/AOjZeZxKu0
— Politik Baykuş (@politikbaykus) 24 Haziran 2018