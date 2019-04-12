Erzurum'da AKP'li başkan yeni döneme hızlı girdi

Yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AKP'li Mehmet Sekmen yeni döneme hızlı girdi. Sekmen, belediyeye ait 45 adet taşınmazı satışa çıkardı.

31 Mart seçimlerinde yüzde 62,8 oy alarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen AKP'li Mehmet Sekmen, yeni döneme çok hızlı girdi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanıyla, kentin çeşitli mahallelerindeki 183 bin 577 m² büyüklüğünde 45 adet taşınmaz 169 milyon 325 bin lira tahmini bedelle satışa çıkarıldı.

İlanda yer alan bilgilere göre, Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki toplam 3 bin 686 m² büyüklüğündeki 37 taşınmazın satışından 139 milyon 454 bin lira; Yakutiye ilçesi İstasyon, Kuloğlu ve Hasanbasri mahallelerindeki toplam 13 bin 597 m² büyüklüğündeki 7 taşınmazın satışındansa 29 milyon 871 bin lira gelir elde edilmesi bekleniyor.