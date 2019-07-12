Erzincan'da çiftçiler şehir merkezinde traktörleriyle eylem yaptı

Erzincan'da kayyum atanan sulama birliğine borcu nedeniyle elektrik verilmeyince köylere su sağlayan pompalar da işlevsiz kaldı. Susuzluk nedeniyle ürünlerinin yok olduğunu belirten köylüler bugün Erzincan şehir merkezine traktörleriyle gelerek eylem yaptılar.

Erzincan'da 4 Şubat 2018 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından fesih ettirilip, kayyum atanarak tasfiye sürecine giren ve Özel İdareye devredilen Akbulut Sulama Birliği'ne elektrik borcu nedeniyle elektrik verilmiyor.

Aras Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından sulama birliğine elektrik verilmeyince köylere su ulaşımını sağlayan pompalar işlevsiz kaldı. Şirket borcunu tahsil edinceye kadar elektrik vermeyeceğini açıklarken, köylerine su ulaşmayan çiftçilerin ekinleri kuraklıkla karşı karşıya. Tarlalarda büyük zarara yol açan susuzluk nedeniyle köylüler bugün protesto gerçekleştirdi.

8 Temmuz'da traktörleriyle Aras Elektrik Dağıtım Şirketi önüne giderek açıklama yapan köylüler, bugün de yine traktörleriyle şehir içinde tur atarak durumu protesto ettiler. Çiftçiler "Aras şaşırma ürünleri kurutma" sloganları attılar, Dörtyol'da Ziraat Odası Başkanının katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirdiler.

'ŞİRKET MAHKEME KARARINI TANIMIYOR'

Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik eylem öncesinde yaptığı açıklamada 30 bin çiftinin mağdur olduğunu, yaklaşık 20 bin hektarlık alanda şeker pancarı, mısır ve yonca gibi ürünlerin yok olmayla karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Geyik mahkemeye başvurduklarını ve mahkemeden enerjiyi bağlama kararı çıkmasına rağmen şirketin elektriği bağlamayarak suç işlediğini belirtti.

