Erzincan ve Kastamonu'da toplam 139 kişi zehirlendi

Erzincan’da 21’i çocuk, en az 56 kişi, Kastamonu'da 83 kişi gıda zehirlenmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, asker uğurlaması sırasında yedikleri yemekten dolayı 21’i çocuk en az 56 kişi gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Asker uğurlaması sırasında zehirlenenlerde mide bulantısı, ateş ve baş dönmesi gözlemlendi.

Hastalar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu ilindeyse 83 kişi mevlit yemeğinden dolayı zehirlendi. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yoğunluk köyünde zehirlenen yurttaşların 80'i Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken 3 kişi ambulans vasıtasıyla kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.