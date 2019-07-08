Erzincan Müftülüğü'den oyun yasaklama girişimi: Müftülük hangi sıfatla oyun dosyası inceliyor?

Nâzım Hikmet'in yazdığı, Harun Güzeloğlu'nun yönettiği, tek kişilik oyunculuğu Cansu Fırıncı'nın üstlendiği Taranta Babu oyunu yine sansüre uğradı. Üstelik bu kez sansüre imza atan emniyet, belediye veya valilik değil, müftlük oldu.

Oyun Sandalı ekibinin üç sezondur ülkenin neredeyse her yanında seyirciyle buluşmuş olan oyunu Taranta Babu Amasya'da olduğu gibi Erzincan'da da fiili bir yasaklamayla karşı karşıya kaldı.

Erzincan'daki tek salonun kullanım hakkı müftülüğe ait. Oyunun organizasyonunu üstlenen ekibin istenen tüm gereklilikleri yerine getirmesine ve dosyanın emniyet onayından geçip müftülüğe teslim edilmesine rağmen daha önce boş olan günlerin dolu olduğu ileri sürülerek sansüre imza atıldı.

Oyun Sandalı ekibi, yaşanan bu gelişme üzerine yaptığı açıklamada, "Müftülük, dosya verildikten sonra hiç üzerine vazife olmayan bir şekilde 'Dosyayı bir de biz inceleyelim' demiştir. Müftülük hangi sıfatla oyun dosyası incelemektedir? Bu incelemeyi bünyelerindeki hangi birim yapmaktadır? Elbette bu sorular anlamsız gibi gelebilir, 'Müftülük işte ne bekliyordunuz ki?' denebilir. Soracağız dostlar! Yok öyle yağma. Bir şehrimizde tek salon müftülüğe veriliyor, yani Erzincan'da oyun oynayamazsınız deniyor. Biletlerin neredeyse yarısının satıldığı bir şehrin yurttaşlarına 'Size Nâzım Hikmet izletmeyiz' deniyor. Pes etmeyeceğiz! Arkadaşlarımız alternatif salon arayışına başladılar. Biz öyle bir alan bulunur bulunmaz ısrarımızı sürdürüp 24 Temmuz Çarşamba günü Erzincandaki dostlarımızla kucaklaşacağız. Yaşasın hayat, yaşasın tiyatro!" denildi.