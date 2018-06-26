Ertuğrul Kürkçü, Çipras'a sitem etti: İnsan bi sorar :/

HDP Onursal Başkanı Kürkçü, Yunanistan Başbakanı Çipras'ın 24 Haziran seçimlerine ilişkin 'demokratik bir ortamda gerçekleşti' yorumuna sosyal medyadan tepki gösterdi.

Yunanistan'daki işçi düşmanı SYRIZA-ANEL hükümetinin Başbakanı Alexis Çipras, 24 Haziran seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Erdoğan'ı arayıp tebrik etmiş, gazetecilerin Türkiye'deki seçimlere ilişkin sorularına "Seçimlerin son derece demokratik bir ortamda gerçekleştiğine dair bulgular var" diyerek yanıt vermişti.

Türkiye'deki bazı sol kesimlerde iktidara geldiği yıllarda heyecan uyandıran SYRIZA'nın lideri Alexis Çipras, imza attığı memorandumlarla, işçi eylemlerine dönük polis terörüyle, Yunanistan'daki hak gasplarıyla kendisine bir dönem umut bağlayanların dahi gözünden düşmüştü.

KÜRKÇÜ'YÜ UTANDIRDI

Öte yandan, Alexis Çipras, Türkiye'de SYRIZA'nın da içerisinde yer aldığı Avrupa Sol Partisi'yle ilişkili siyasi yapıların temsilcilerinin yine yüzünü kızarttı.

Çipras hükümetinin geçirdiği emek düşmanı yasaları haberleştirmeyerek göz ardı edebilen ve "hiçbir şey yokmuş gibi" yapabilen Türkiye'deki sol liberal siyasetçiler, Çipras'ın bu defaki "seçimlerin son derece demokratik bir ortamda gerçekleştiği" iddiasına diyecek söz bulamadı.

HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ise sosyal medyadan Çipras'a sitem ederek, Çipras'ın açıklamalarına ilişkin haberi "Ne yaptın... İnsan bi sorar" yorumuyla paylaştı.