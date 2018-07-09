Ertem'den 'acil' düzeltme: Merkez Bankası Başkanı 5 yıl atanır, bu kesindir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte başkanın atanma süresinin belirsiz hale gelmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Ertem, Merkez Bankası Başkanı ve diğer üst düzey yöneticilerin atanmasına ilişkin esasların, sürenin bu akşam yayınlanacak bir kararname ile ayrıca duyurulacağını belirtti, Merkez Bankası Başkanı'nın süresinin beş yıl olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi