Ertem'den 'acil' düzeltme: Merkez Bankası Başkanı 5 yıl atanır, bu kesindir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte başkanın atanma süresinin belirsiz hale gelmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Ertem, Merkez Bankası Başkanı ve diğer üst düzey yöneticilerin atanmasına ilişkin esasların, sürenin bu akşam yayınlanacak bir kararname ile ayrıca duyurulacağını belirtti, Merkez Bankası Başkanı'nın süresinin beş yıl olduğunu vurguladı.
Haber Merkezi
Pazartesi, 09 Temmuz 2018 18:36
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem ilgili Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişikliğe ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Ertem, "DİKKAT: Merkez Bankası Başkanı vb üst düzey yöneticilerin atanması, esasları ve süreleri, üst düzey yönetici oldukları için bu akşam yayınlanacak ayrı bir kararname ile düzenlenecektir. Merkez Bankası Başkanı doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl süreyle atanır. Bu kesindir" ifadelerini kullandı.