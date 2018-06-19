'Erotik şiir' sataşmasına 'Yüzüklerin Efendisi' yanıtı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün Kilis mitinginde yıllar önce yazdığı “Tatanka” isimli şiir kitabına “erotik” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.
Erdoğan’a “İki dakika delikanlı ol çık karşıma” diyen Muharrem İnce, Erdoğan’ın şiir kitabıyla ilgili yorumuna karşılık, “Kitaptan toplanan paralarla, okuduğum ilkokula fen bilgisi laboratuvarı yaptım” dedi.
Muharrem İnce’nin konuşmasının devamında Erdoğan'a damadığı Berat Albayrak göndermeli bir uyarıda bulundu:
“Eğer eski defter açmaya çok meraklıysan, ben hazırım. Yüzüklerin efendisinin bir alışveriş listesini açıklayabiliyorum. Ne demek istediğimi sen anlarsın”