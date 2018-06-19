'Erotik şiir' sataşmasına 'Yüzüklerin Efendisi' yanıtı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erdoğan'ın şiirlerine yönelik eleştirilerine "Eğer eski defterleri açmaya meraklıysan ben hazırım. Yüzüklerin Efendisi'nin bir alışveriş listesini açıklayabiliyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Haber Merkezi