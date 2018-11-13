Ermenistan'dan Öksüz'ün iadesini isteyen Türkiye'ye ret cevabı

Ermenistan'dan Kemal Öksüz'ün iadesini talep eden Türkiye'ye ret cevabı verildi.

Kemal Öksüz'ün Ermenistan'da yakalanması sonrası iade talebinde bulunan Türkiye'nin Erivan'dan ret cevabı aldığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre Ermenistan Başsavcılığı Sözcüsü Arevik Haçatryan, Türkiye'nin talebinin Öksüz'ün ABD'ye iadesi yönünde karar alındıktan sonra geldiğini belirterek, bu nedenle Ankara'ya ret cevabı verildiğini ifade etti.

'ABD MAKAMLARINA İADESİNE KARAR VERİLDİ'

Haçatryan, "Ermenistan Başsavcılığı, Türkiye'deki yetkili makamlarının Türk asıllı lobici Kemal Öksüz'ün iadesi hakkındaki talebini aldı. Bu talebin Ermenistan Başsavcılığı'nın Öksüz'ün cezai soruşturma için ABD makamlarına iadesi hakkında karar almasını müteakip alındığı Türk tarafına bildirildi" dedi.

Interpol tarafından aranan Öksüz, ağustos sonunda Ermenistan'da yakalanmıştı.

Öksüz, ABD Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu'na 'sahte belge sunmak'la suçlanıyordu. Kemal Öksüz'ün ABD vatandaşlığı aldıktan sonra ismini Kevin Öksüz olarak değiştirdiği belirtilmişti.