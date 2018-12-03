Erlere MHP'li belediye başkan adayını selamlattılar

Karar gazetesinde yer alan videodaki konuşmalardan Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugayı’nda çekildiği anlaşılan görüntülerde rütbeli bir asker koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görülüyor.
Askeri birlikte çekilen videoda, rütbeli asker, koğuş içerisinde talim yaptırılan acemi erlerden MHP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'ı selamlamalarını istiyor.
Erlere MHP'li belediye başkan adayını selamlattılarhttps://t.co/17QBOEzzth pic.twitter.com/LfQpxq1oc8
— soL Haber (@solhaberportali) December 3, 2018