Erlere MHP'li belediye başkan adayını selamlattılar

Rütbeli bir askerin koğuşta erlere yürüyüş yaptırarak MHP Şanlıurfa Siverek belediye başkanı adayı Fatih Bucak'a selam gönderdiği görüntüler ortaya çıktı.
Haber Merkezi
Pazartesi, 03 Aralık 2018 19:25

Karar gazetesinde yer alan videodaki konuşmalardan Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugayı’nda çekildiği anlaşılan görüntülerde rütbeli bir asker koğuştaki acemi erlere yürüyüş eğitimi verirken görülüyor.

Askeri birlikte çekilen videoda, rütbeli asker, koğuş içerisinde talim yaptırılan acemi erlerden MHP Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak'ı selamlamalarını istiyor.