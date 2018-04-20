Erken seçim teklifi Meclis'te kabul edildi

AKP ve MHP'nin 24 Haziran'da seçim yapılmasına ilişkin önergesi TBMM Genel Kurulu'nda 386 oyla kabul edildi.

AKP ile MHP'nin 24 Haziran'da seçim yapılmasına ilişkin önergesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Seçim önergesi oylamanın ardından 386 oyla kabul edildi.

Genel Kurul'da konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay erken seçim kararı için, “Bu milletin yakasından düşmenize fırsat verdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi. Altay “Kusura bakmayın ama Erdoğan ve Bahçeli siyasi ötenazi hakkını kullandı. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında “Türkiye üzerine plan yapan odaklar Cumhurbaşkanının seçim tarihini açıklamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı” dedi. Yıldırım “Son Başbakan olarak hitap etme onurunu yaşıyorum” ifadesini kullandı.

Genel Kurul'da konuşan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, seçime değil dayatmaya karşı oldukları için oy kullanmayacaklarını söyledi. Kerestecioğlu’nun sözlerinin ardından HDP milletvekilleri Genel Kurul’dan ayrıldı.

Yasalaşan önergede, erken seçim şu ifadelerle gerekçelendirildi:

"Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler, Türkiye'nin halk oylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesini zorunlu kılmıştır."