Erken seçim teklifi komisyondan geçti

AKP ile MHP’nin 24 Haziran’da erken seçim yapılmasına ilişkin teklifi Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Meclis Anayasa Komisyonunda, AKP ile MHP’nin 24 Haziran’da erken seçim yapılmasına ilişkin teklifi kabul edildi.

HDP’lilerin, milletvekilleri Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliklerinin düşürülmesini protesto ederek terk ettiği toplantıda teklif, CHP’nin de desteğiyle oy birliği ile kabul edildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Bu ülkeyi sizden kurtarmak için teklife evet diyeceğiz. 24 Haziran sizden kurtulacağımız gün olacak. Eninde sonunda kaybedeceksiniz. Acele ediyorsunuz, acele eden ecele gider” dedi.

Seçim kararı alınmasıyla ilgili iki seçenek olduğunu hatırlatan Emir, birinci seçeneğe göre Erdoğan-Bahçeli arasında danışıklı dövüş olabileceğini, ikinci ihtimalin ise ‘ne derse olur denen reisin, Bahçeli'ye uymak zorunda kaldığını' söyledi.