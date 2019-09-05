Erişim engelleme kararı haberine erişim engelleme kararı

2 Temmuz günü Şamuna Haber Ajansı TRT muhabiri Ubeydo Hitto'nun aldığı medya ödülünü haber yaptı. Biz de bu haberi haber yaptık. Sonra bu haberimiz için erişim engelleme kararı çıktı. Erişim engelleme kararını haber yaptığımız haber hakkındaki erişim engelleme kararı bugün elimize ulaştı. O kararı bu haberimizle okurlarımızla paylaşmak istedik.

İktidara yakın çevrelerin, iktidarın emrindeki devlet kurumlarının ve "yandaş" kişilerin sıklıkla başvurdukları bir yol erişim engelleme.

Beğenmedikleri bir haber için yargıya başvuruyorlar ve hakimler herhangi bir yargılama olmadan, iddianame yazılmasına ya da savunma alınmasına ihtiyaç duyulmadan "erişim engelleme" kararı çıkartıyor.

Karara itiraz, itirazın işleme konulması, nadiren de olsa kabul görmesi zaman alıyor. Zaten çoğu durumda da erişim engelleme kararının iptali kararı çıkmıyor.

YANDAŞ BİR ŞEKİLDE ENGELLEYECEK HAKİMİ BULUYOR

Tersi sıklıkla oluyor. Yandaşın başvurduğu mahkeme eğer erişim engelleme başvurusunu reddederse, yandaş bir üst mahkemeye başvuruyor.

Bu durumda yandaşı rahatsız eden yayının engellenmemesi olasılığı en iyi halde yüzde 25 oluyor!

2 Temmuz günü Şamuna Haber Ajansı bir ödül töreninin yayınını yaptı. Bu yayında Kurtuluş Hükümeti yetkilileri "Devrime hizmet eden ve İdlib'te yaşanan dramı dünyaya aktaran" yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirdikleri törende TRT'nin Suriye haberlerine imza atan muhabir Ubeydo Hitto'ya ödül veriyordu.

TRT muhabirinin "İdlib'te yaşanan dramı dünyaya aktaran haberleri için aldığı ödülü" biz de haber yaptık.

7 Temmuz 2019 tarihinde soL'da yayımlanan habere TRT'nin başvurusu üzerine erişim engeli getirildi.

TRT'nin ilk başvurusu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedilince, bir üst mahkemeye başvurulmuş, 4. Sulh Ceza Mahkemesi de TRT'nin istediği kararı çıkarmıştı.

7 Temmuz'da yayımlanan haberimize getirilen erişim engelleme kararını 2 Ağustos tarihinde haber yaptık.

Bugün elimize ulaşan karara göre erişim engellemeyi haber yaptığımız 2 Ağustos tarihli bu habere de erişim engeli getirilmiş bulunuyor.

Biz gerçekten anlayamadık. Okurlarımızın anlaması mümkün olursa diye tekrarlayalım:

Kurtuluş Hükümeti, İdlib'te yaşanan dramı dünyaya aktaran medya temsilcilerine ödül veriyor. TRT'nin pek çok Suriye haberine imza atan muhabir Ubeydo Hitto da ödül alanlar arasında.

MAHKEMEYE BAŞVURMASI GEREKEN KİM?

Sevgili okur, burada erişime engellenmesi gereken nasıl bir bilgi var?

Bizde yalan yok, eksik bırakmayalım. Haberde (erişim engelleme haberinde de) bir de Kurtuluş Hükümeti'nin ve Ubeydo Hitto'ya ödülü elden veren Fevvaz Helal'in El Kaide'ye yakın olduğu bilgisi var.

Bu yüzden habere erişim engeli getirilmesi gerekli görülmüş olabilir elbette.

Ancak bu durumda başvuruyu TRT'nin değil de Kurtuluş Hükümeti'nin ya da El Kaide'nin yapması gerekmez mi?