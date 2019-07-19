Erhan Çelik'ten 'gözaltı' açıklaması: Cumhurbaşkanının dikkatine sunuyorum

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi anına ilişkin görüntülerin TRT’de yayımlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 TRT çalışanı gözaltına alınırken, o dönem TRT Ana Haber sunuculuğu yapan Erhan Çelik'in evine de polis gittiği ancak Çelik'i bulamadığı iddia edildi. Haber AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta da yayımlanırken, Çelik'ten açıklama geldi.

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi anına ilişkin görüntülerin TRT’de yayımlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 TRT çalışanı gözaltına alınırken, önemli bir iddia daha gündeme gelmiş, o dönem TRT Ana Haber sunuculuğu yapan Erhan Çelik'in evine de polisin gittiği ancak Çelik'i bulamadığı ileri sürülmüştü.

Haberin yayımlandığı Cumhuriyet gazetesine tepki gösteren ancak haberin yayımlandığı Yeni Şafak'ı es geçen Çelik, iddiaları yalanladı.

“FETÖ soruşturmaları nasıl sulandırılıyor? sorusuna güzel bir örnek bu. İstanbul’da evimdeyim. Bırakın operasyonu ifadeye çağıran bile olmadı" diyen Çelik, "Ankara’da gerçekleşen olay benim İstanbul’da bulunduğum ve haberi Harbiye stüdyosunda sunduğum bir günde saat itibariyle benim sunduğum bülten sırasında oldu. O saatte bülteni başkası sunsa bu kez o mu bunlara muhatap olacaktı? Emin değilim... Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı olmak üzere konuyu herkesin dikkatine sunuyorum" ifadesini kullandı.