Erhan Çelik'in gözaltından nasıl kurtulduğu ortaya çıktı

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi anına ilişkin görüntülerin TRT’de yayımlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 6 TRT çalışanı gözaltına alınırken, o dönem TRT Ana Haber sunuculuğu yapan Erhan Çelik'in evine de polis gittiği ancak Çelik'in evde bulamadığı iddia edilmişti. Olaya ilişkin önemli bir iddia daha gündeme geldi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT 1 Ana Haber’de yayımlanmasına ilişkin TRT çalışanlarına yapılan operasyonun Emniyet’e gelen müdahaleyle yarıda kesildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, hakkında savcılığın gözaltı kararı çıkardığı dönemin TRT Haber sunucusu Erhan Çelik’in evine giden polislerin, doğrudan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Emniyet’i aramasıyla geri çekildiği anlaşıldı. Bakan müdahalesinin ardından soruşturma savcısı Adem Akıncı, Erhan Çelik ile ilgili Emniyet’e “çok ivedi” yazı göndererek, “İlgili yazımızın işlemsiz olarak bu aşamadan sonra herhangi bir işlem yapılmaksızın olduğu haliyle başsavcılığımıza gönderilmesini” istedi. Erhan Çelik’in de arasında bulunduğu 4 kişiye bu nedenle gözaltı işlemi yapılmazken, kameraman ve montajcının arasında olduğu alt düzeydeki 6 çalışan bir gece gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.