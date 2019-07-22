Ergenekon'da hapis yatan askere Bakanlık'tan 500 avroluk teklif...

Ergenekon davası kapsamında 2009’da tutuklanarak 4 yıl 9 ay hapis yatan Üsteğmen Serdar Öztürk, AİHM'e giderek ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle 1 milyon avro tazminat talep etti. Adalet Bakanlığı, 'barışçıl çözüm' için 500 avro önererek, Öztürk’ün davadan vazgeçmesini istedi.

Üsteğmen Serdar Öztürk Ergenekon davası kapsamında 2009’da tutuklanarak 4 yıl 9 ay hapis yattı.

Beraat edince AİHM’ye gitti ve ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle 1 milyon avro tazminat talep etti.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı, barışçıl çözüme gidilmesi ve lütuf hakkı kapsamında 500 avro önererek, Öztürk’ün davadan vazgeçmesini istedi.

'DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI'NI İADE ETMİŞTİ

Öztürk 1994’te Kuzey Irak sınırında yürütülen operasyon sırasında tuzaklanmış mayına bastığında üsteğmen rütbesindeydi. İki hafta komada kaldı, iki yıl tedavi gördü. Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Övünç Madalyası ve beratıyla ödüllendirildi.

Öztürk bunun ardından Hukuk fakültesini bitirdi, avukat oldu. Ergenekon soruşturmaları sırasında tutuklanan emekli Albay Levent Göktaş’ın avukatıydı. Göktaş'ı savunurken kamuoyuna da "bu operasyonların kumpas olduğunu, Fetullahçı polis ve yargı mensuplarınca yürütüldüğünü" söylüyordu. Haziran 2009’da Serdar Öztürk de gözaltına alındı.

Tutuklandığında ilk yaptığı, kendisine verilen Devlet Övünç Madalyası’nı ve beratını Cumhurbaşkanlığı’na iade etmek oldu. Bir de not yazdı: