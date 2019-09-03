Ergenekon'da gerekçeli karar: 'Deliller uydurma diyemeyiz'

Ergenekon davasının 739 sayfalık gerekçeli kararı açıklandı. Kararda ‘Ergenekon adı altında suç işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına hükmedilemeyeceği sonucuna varılmıştır’ denildi. Mahkeme soruşturmalara konu delillerin uydurma delil olduğunun ispatlanamadığını ileri sürdü ve sanıkların delil yetersizliğinden değil de suç işlemediklerinin sabit olduğundan beraat istemlerine olumsuz yanıt verdi.

Mahkeme 12 yıl sonra sonuçlanan ve tüm sanıklarının beraat ettiği Ergenekon davasının gerekçeli kararını açıkladı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 739 sayfalık gerekçeli kararında "Ergenekon adı altında suç işlemek için kurulmuş bir örgütün varlığına hükmedilemeyeceği sonucuna varılmıştır" denildi.

Mahkeme yeniden görülen davada kararını 1 Temmuz’da açıklamış ve tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatlarına karar vermişti.

Odatv’den Sami Menteş’in haberine göre gerekçeli kararda, Ergenekon diye bir örgütlenmenin olmadığı, Yargıtay tarafından bozulan hükümde örgüt gerekçesinde kullanılan bazı delillerin CMK 134. maddesine aykırı olarak toplandıklarından hükme esas alınamayacağı kaydedildi.

Kararda "Örgütün; nerede, ne zaman, kim ya da kimler tarafından ne amaçla kurulduğunun somut olarak ortaya konulamadığı, dosyadaki dokümanların örgütün varlığını açıklamak için yeterli olmadığı, örgüt faaliyeti kapsamında daha önce işlenmiş suçların ortaya konulamadığı" belirtildi.

‘DELİL UYDURULDUĞU İSPATLANMADIKÇA…’

Mahkemenin açıkladığı kararda tartışılacak ifadeler de yer aldı. Ergenekon’un “FETÖ” kumpası olduğuna, “delil yetersizliğinden” değil, “sanıkların suç işlemediklerinin sabit olduğundan” beraat kararı verilmesine ilişkin taleplere yanıt verildi.

Mahkeme, “FETÖ” üyelerinin soruşturmada görev aldığını kabul ettiklerini, bu kişilerin işlemlerine şüpheyle yaklaştıklarını kaydetti. Mahkeme “delil yetersizliğinden” beraat kararı verilmesini şöyle açıkladı:

“FETÖ, amacına ulaşabilmek için de her türlü yöntemi mübah görmektedir. Bu manada bazı sanıklar ve müdafiilerinin aramalarda ele geçen suç unsurlarını da FETÖ/PDY üyesi kolluk mensuplarının yerleştirmiş olacakları iddiaları bir kenara atılamaz ise de, bu konuda açıkça bir olayda delil uydurulduğu ispatlanmadıkça o olayla ilgili hükümde zorunlu olarak CMK 223/2-a veya b değil de e bendi gereğince delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi sonucuna varılmaktadır.”

‘TAMAMEN UYDURULMUŞ DELİLLERE DAYANDIĞINA DAİR DE DELİL YOK’

Mahkeme gerekçeli kararında Ergenekon’un kumpas olduğu konusundaki karşı fikrini “Soruşturmaların tamamının ortada hiç bir şey yokken ortaya atılmış tamamen uydurulmuş delillere dayandığına dair de elde somut deliller yoktur” ifadeleriyle açıkladı.

Mahkeme bazı delillerin yasal olmadığını belirttiği halde kararında bu delillerle ilgili yorumlarda bulundu.

Kararda şunlar kaydedildi: