'Ergenekon' davasında tüm sanıklar beraat etti

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında karar verildi. Duruşmada, tüm sanıkların 'silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık' suçundan beraatine karar verildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davası başladı. Duruşmada, sanık Bedirhan Şinal'in savunmasını yapması sonrası tüm savunmalar tamamlanmış oldu.

Son savunmayı yapan isim olan Şinal, "Ergenekon kumpastır. Ben de bu kumpasta kullanılan figürdüm. Ergenekon'un kumpas olduğunu itiraf edince FETÖ'cü hakimler bana ceza verip yıllarca içeride tuttular. 20 yıl hapis verdiler. Cumhuriyet saldırısıyla alakam yok. Vicdani bir karar verilsin. Bu sefer de kurban edilmemeyi diliyorum" dedi.

Şinal'in savunmasının ardından mahkeme başkanı tüm savunmaların tamamlandığını belirtti.

Duruşmadaki sanıklar karar öncesi son sözlerini söylüyor.

KARAR AÇIKLANDI

Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi.

Ergenekon davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.