Ergenekon, Balyoz ve Poyrazköy davalarının savcısına 9 yıl 4 ay hapis

Ergenekon, Balyoz ve Poyrazköy davalarının savcısı olarak tanınan Ercan Şafak, Fethullah Gülen cemaatine üye olmak suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Fethullah Gülen cemaatinin kumpas davaları olarak gösterilen "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" davalarının savcılarından Ercan Şafak’ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Şafak'ı "FETÖ" silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca "Anayasayı ihlal", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatına karar verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Şafak katıldı. Savunmasında ByLock kullanmadığının tespit edildiğini ve YARSAV’dan başka dernek üyeliğinin bulunmadığını söyledi. Sanık Şafak, "Kaçmayıp kendimin teslim olduğumun tespiti mevcuttur. 14 senedir aynı telefonu kullanıyorum. Sosyal medya hesabım yoktur ve herhangi suç içerikli paylaşımım olmamıştır. Görevden alınmamış olsaydım menfur olay 15 Temmuz ile ilgili de görevimi yerine getirecektim, soruşturma yapacaktım. Hiç bir yapının içinde bulunmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Şafak hakkında "FETÖ" silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet Şafak hakkında "Anayasayı ihlal", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraat kararı verdi.