Erendiz Atasü İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeydi

Yazar Erendiz Atasü, İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne gelerek, kadın edebiyatı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Aydın kuşağın önemli temsilcilerinden yazar Erendiz Atasü, NHKM bünyesinde çalışmalarını yürüten okuma grubunun davetlisi olarak İzmir’e geldi. Türkiye’de kadın edebiyatı dendiğinde ilk akla gelen isimlerden olan Erendiz Atasü söyleşisinde; kadın olmak, aydınlanma ve kadın edebiyatı üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Atasü, “Yazmak bir düşünce yoğunlaşmasıdır. İyi edebiyat bizi bir yere taşıyan, bir şeye yakınlaştıran, dönüştüren edebiyattır. Yaşamadıklarınızı sanki yaşamışsınız gibi hissedersiniz bir romanı okuduğunuzda. Edebi bir eser insanın yaşamını genişletir. Yaşamı genişleyen bir insanı durduramazsınız. Bu nedenle diktatörler edebiyatı sevmezler” ifadelerini kullandı.

Neoliberal politikaların bir yansıması olarak edebiyat alanının da kirlendiğini ifade eden Atasü “Bugün hızlı tüketime yönelik pazarlama teknikleri ve reklamlar aracılığıyla insanlar belli bazı kitaplara mecbur bırakılıyorlar. İyi edebiyatçıların ve eserlerin bununla mücadele etmesi bu şartlarda çok zor” diyerek sözlerini sürdürdü.

Atasü “Kadın edebiyatı diye bir şey var mıdır diye çokça tartışıldı. Bence kadın edebiyatı diye bir şey vardır. Kadın bakış açısıyla yazılmış, kadınların sıkıntılarını aktarabilen edebiyat kadın edebiyatıdır. Kadını yazarken ataerkil düzene eleştirel gözle bakabilen ve bunu dönüştürmeyi hedefleyen edebiyat, kadın edebiyatıdır. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Hep kadınları sıkışmış, parçalanmış yazıyorsunuz diye eleştiriyorlar bazen. Ben gördüğümü yazıyorum" diye konuştu.

Yoğun ilgi gören ve salondan gelen sorularla devam eden söyleşi, Atasü’nün okurların kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Deniz Arık Binbay da söyleşiye katılanlar arasındaydı.

Binbay, "Bir okur ve aydınlanma mücadelesi veren bir kadın olarak burada olmaktan çok mutluyum. Kadını yok sayan bu düzen değişmeli" ifadelerini kullandı.