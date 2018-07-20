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Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazda karar belli oldu
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi CHP PM Üyesi Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.
Cuma, 20 Temmuz 2018 17:15
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi CHP PM Üyesi Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.
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