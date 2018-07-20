Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazda karar belli oldu

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi CHP PM Üyesi Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.
Cuma, 20 Temmuz 2018 17:15

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi CHP PM Üyesi Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.
 