Eren Erdem'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

CHP'li vekil Utku Çakırözer, PM üyesi Eren Erdem'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Çakırözer, yüzde 30 işitme kaybıyla cezaevine giren Erdem'in bir kulağının artık hiç duymadığını açıkladı.

CHP'li vekil Utku Çakırözer, eski CHP milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem ile Silivri Cezaevi'nde görüştü.

Eren Erdem'in, 29 Haziran'da 1 yıldır cezaevinde olmuş olacağını belirten Çakırözer, "Bu adaletsizlik bir önce son bulmalı" derken, "Eren Erdem cezaevine bir kulağında yüzde 30 işitme kaybı ile girdi. O kulağı artık hiç duymuyor. Ayrıca diğer önemli sağlık sorunları nedeniyle acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Ancak hastaneye diğer hastaların arasından kelepçeli olarak götürülecek. Ameliyatın ardından iyileşme sürecini hastanenin bodrum katında bir odada yine yatağa bağlı olarak geçirecek. Tüm bunları istemediği için acil tıbbi müdahaleyi reddediyor" ifadesini kullandı.