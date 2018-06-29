Eren Erdem'in gözaltına alınma sebebi açıklandı, bugün hakim karşısına çıkacak

Anadolu Ajansı, Eren Erdem'in gözaltına alınma sebebine ilişkin açıklama yaparak, Erdem'in bugün hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in, davanın görüldüğü İstanbul Adliyesindeki mahkemeye çıkarılması bekleniyor

Anadolu Ajansı, konuyla iligli haberinde Eren Erdem için "FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni" ifadelerini kullandı.

Haberde Erdem hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “gizli tanığı deşifre etmek” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandığı söylendi.

'KAÇMA GİRİŞİMİ' İDDİASI

Haberde Eren Erdem için "kaçma girişiminde bulunduğu" iddiası ortaya atılarak şunlar söylendi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık olarak yargılanan ve aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Erden Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkartılmasına, sanığın İstanbul’da yakalandığı takdirde en geç 24 saat içinde mahkeme huzurunda hazır edilmesine, huzura çıkarılmadığı takdirde ise SEGBİS aracılığıyla en yakın Ağır Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanarak mahkeme ile irtibata geçilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Bu karar doğrultusunda, sanık Erdem, Ankara’da bu sabah gözaltına alındı.

Erdem’in İstanbul Adliyesi’nde bulunan ve davanın görüldüğü mahkemeye çıkarılması bekleniyor."

'TEK DOSYADA TOPLANDI'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu soruşturmanın savcılıkça yapılan 3 ihbar sonucunda başlatıldığı ve ardından hepsinin tek dosyada toplandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Karşı gazetesine yönelik soruşturmada ifadesi alınan gizli tanık “Ayçiçeği” hakkında milletvekili Erdem’in açıklama yaptığı ve bu açıklamaların kapatılan Zaman gazetesi ve Aktif haber sitesinde yayımlanması üzerine suç duyurusunda bulunulduğu anlatılan iddianamede, aynı şekilde milletvekili Erdem’in gizli tanığı ikinci kez deşifre ettiği ve bunun üzerinde de yeniden savcılıkça suç duyurusu yapıldığı aktarıldı.

Savcılığın Karşı gazetesine yönelik gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Eren Erdem, şüpheli Turan Ababey ve arkadaşlarına ilişkin suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturmanın başlatıldığına vurgu yapılan iddianamede, tek sanık olarak yer alan Eren Erdem’in ”silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, ”gizli tanığı deşifre etmek” ve ”soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'GAZETEYE SAKSI İÇİNDE GİZLİ BELGE' İDDİASI

İddianamede Karşı gazetesinin sahibi şüpheli Turan Ababey’le Eren Erdem’in Gezi Parkı eylemleri sırasında tanıştıkları, Ekim 2013’te gazeteyi kurmayı kararlaştırdıkları ve 9 Şubat 2014’te kurulan gazetenin 66 gün sonra ekonomik sıkıntılar sebebiyle yayın hayatına son verildiği anlatıldı.

Şüphelilerin elde ettikleri dokümanların "FETÖ’den yargılanan eski emniyet müdürü Yakub Saygılı’dan aldıkları ve bu dokümanları Eren Erdem’e ilettiği" öne sürülen iddianamede, yapılan tespitlere göre bu dokümanların 3 polis memuru tarafından Karşı gazetesi muhabirleri şüpheli Ufuk Köroğlu ve Emre Erciş'e ulaştırıldığına yer verildi.

Gazetenin bir süre sonra tamamen Eren Erdem’in kontrolüne geçtiği ve yayınlanacak haberlere Erdem’in karar verdiği belirtilen iddianamede, Erdem’in gazetenin sahibi Turan Ababey’e zaman zaman ”Elimde Erdoğan’ı düşürecek belgeler var. Yayınlamamız halinde TUSKON ve cemaatten para alabiliriz.” şeklinde söylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

AA haberinde aktarıldığına göre iddianamede "FETÖ tarafından Erdem’e ulaştırılan birçok yasa dışı kayıt ve dokümanın gazetede yayımlandığı" iddiası yer alıyor, Erdem'in "FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği, basın ve yayın organlarını kullanarak kamuoyu algısı oluşturmaya, böylece hükümeti görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı" savunuluyor.

İddianamede beyanlarına yer verilen gizli tanık “Ayçiçeği”, haberlerin "bazen CD, bazen dosya kağıdı şeklinde gizli belge olarak geldiğini, bu haberlerin TUSKON’un danışmanlık firmasından, bazen çiçeklerin arasında bazen de saksılara saklamak suretiyle bazen de çikolataların içerisinde CD’lerin gönderildiğini" söyleniyor.

'HABERİ EREN ERDEM, BİZZAT HAZIRLADI'

Karşı gazetesinin sorumlu müdürlüğünü yapan şüpheli Mehmet Bozkurt’un emniyetteki ifadelerine yer verilen iddianamede, Bozkurt, gazetenin yayın hayatına başlamasıyla internet ortamında aynı dönemde “Başçalan” ve benzeri isimler adı altında belirli bir merkezden çıktığı anlaşılan çeşitli ses kayıtlarının yayınlanmaya başladığını söyledi.

Bozkurt, devletin üst düzey yetkililerinin Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin haberin Eren Erdem tarafından bizzat bilgisayarında hazırlandığını anlatarak, ifadesinde, şu beyanlarda bulundu:

“(Eren Erdem) Bunu yaparken de hükümetin Lahey Adalet Divanı’nda yargılanmasını sağlayacak iddialar olduğunu söylemiştir. Bu haberin yayınlanmasına ben dahil bazı arkadaşlar karşı çıkmıştır. Genel yayın yönetmeni olduğu için kendisine direnilmesine ve bana rağmen haberi manşetten bizzat bütün otoritesi ve yetkisini kullanarak ‘Kan lobisi toplantısı’ başlığıyla Sayın Erdoğan, Davutoğlu, Hakan Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı ve o zaman Dışişleri Bakanı Yardımcısı olan Feridun Sinirlioğlu’nun resimlerini kullanarak tam sayfa ve son derece provokatif tarzda yayınlatmıştır.”

İddianamede, Eren Erdem’in “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “gizli tanığı deşifre etmek” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs’ta sanık Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuş, ilk duruşmanın da 19 Eylül’de yapılmasına hükmetmişti.