Eren Erdem'e havalimanında engelleme

CHP'li vekil Eren Erdem, bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıkarıldığını öğrendi.

CHP'de liste dışı bırakılan ve milletvekili aday listesine alınmayan Eren Erdem, eşi ve çocuğu ile birlikte bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isterken engellemeyle karşılaştı.

Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında koyulan yurt dışı çıkış yasağına istinaden havalimanından geri çevrildi ve Almanya'ya gidemedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eren Erdem hakkında Cemaat'e yardım ettiği iddiası ile 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildi.