Eren Erdem'e açlık grevi yapıyor diye soruşturma

Silivri Cezaevi yönetiminin, CHP'li Eren Erdem hakkında açlık grevi yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı ileri sürüldü.

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, 200 günü aşan tutukluluğuna tepki için "Adalet Orucu" adını verdiği açlık grevine başladı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Erdem hakkında açlık grevine başladığı için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Silivri Cezaevi Eren Erdem hakkında 'açlık grevi' yaptığı için soruşturma başlattı" diyen Yarkadaş, "Cezaevinin Erdem'e yaptığı tebligatta, 'Soruşturma sonucu, 1 ile 3 ay etkinliklere katılmama cezası alabileceği' yazıyor. Adaletsizlik suç değil; adalet isterken bedenini açlığa yatırmak suç!" ifadelerini kullandı.