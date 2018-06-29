Eren Erdem kimdir?

24 Haziran seçimlerinin hemen ardından tutuklanan Eren Erdem, 'Devrimci Müslümanlar' adlı grubun kurucularından biri olurken, 2015 Haziran ve Kasım seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilmişti. Erdem aynı zamanda CHP'nin Parti Meclisi üyesi.

24 Haziran seçimlerinin hemen ardından tutuklanan Eren Erdem, CHP Parti Meclisi üyesiydi.

14 Ağustos 1986 yılında İstanbul Fatih'te doğan Erdem, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı, üniversite eğitimini ise yarıda bıraktı.

Erdem, küçük yaşlarda çeşitli kurumlarda Kuran üzerine dersler aldı.

Gezi Direnişi'ne "Anti-Kapitalist Müslümanlar" ile birlikte katılan "Devrimci Müslümanlar" adlı grubun kurucularından olan Erdem, Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerinde CHP milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Erdem, “Gayya Karanlığından Kur’an Aydınlığına, Abdestli Kapitalizm, Nurjuvazi, Şeytan Evliyaları, Selman-ı Pak, İslam ve Kapitalizm, Riya Tabirleri, Devrim Ayetleri adlı 8 kitapların yazarı.

Erdem, 2014 yılında kurulan ve kısa süre sonra kapatılan Karşı Gazetesi'nin yayın yönetmenliğini yaparken, Halk TV‘de Pazar günleri Ezber Bozanlar, Çarşamba günleri de Yol Haritası programında gündemi değerlendiriyor.