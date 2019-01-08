Eren Erdem için yeniden tutuklama kararı

CHP eski milletvekili Eren Erdem yeniden verilen tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Dün hakkında tahliye kararı verilen ancak cezaevinden çıkmadan yapılan itirazla hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP Milletvekili Eren Erdem için mahkeme bugün yeniden tutuklama kararı verdi.

CHP Milletvekili Eren Erdem’in tahliyesine hükmeden 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itirazda bulunan savcılık, kaçma şüphesiyle yeniden yakalama kararı istedi.

24. Ağır Ceza Mahkemesi de cezaevinden henüz tahliye edilmeden Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. İtirazı değerlendiren mahkeme Erdem için bugün de tutuklama kararı verdi.