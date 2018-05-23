Eren Erdem hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “22.05 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır” ifadesi kullanıldı.

Eren Erdem, dün Artı TV’de yaptığı açıklamada, MİT TIR'ları tutanaklarını CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’dan aldığını açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tezcan, Erdem’in o dönem gazeteci olduğunu hatırlatarak, belgeleri Meclis’te açıkladığını ve o toplantı sonrasında belgeleri isteyen gazetecilere verdiğini belirtmişti.

Erdem, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin milletvekili aday listesinde yer almıyor.

