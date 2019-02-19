Erdoğanlar'ın bir çiftliği var: Muhammed Ali'nin çiftliğini vergisiz satın aldılar

Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV ile Bilal Erdoğan'ın Ensar Vakfı’nın ortak kuruluşu Turken Vakfı, ünlü boksör Muhammed Ali'nin milyon dolarlık çiftliğini vergisiz satın aldı.

ABD’deki Muhammed Ali’nin çiftliği kamu yararına olduğu için vergi vermeyen TÜRGEV’in. Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV ile Ensar Vakfı’nın ortak kuruluşu Turken Vakfı, yaklaşık 3 milyon dolara arazi aldı.

Yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın bulunduğu TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın New York merkezli ortak kuruluşu Turken Vakfı, Michigan’da St. Joseph nehri kıyısında bulunan yaklaşık 328 dönümlük arazi ve çiftliği 2 milyon 895 bin 37 dolara satın aldı. Vergiden muaf iki vakfın ortak kuruluşunun satın aldığı arazi ve çiftlik dünyaca ünlü şampiyon boksör Muhammed Ali’ye ait.

SAHTE CENNET SATIN ALDILAR

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Muhammed Ali’nin eşi Lonnie Ali, ABD’nin Michigan eyaletindeki Berren Springs’teki 328 dönüm arazi ile birlikte çiftliği Haziran 2018’de satışa çıkardı. Çiftlik ve arazi için 2 milyon 895 bin 37 dolar fiyat biçildi. Muhammed Ali arazi ve çiftliği 1975 yılında 400 bin dolara satın almış, 2006 yılına kadar da yaşamıştı. Çiftlikte; bir tanesi 3 bin 960 metrekare olmak üzere iki konut binası, bir boks ringi, buhar ve masaj odaları, yarım kilometre boyunda at pisti, basketbol sahası, büyük bir havuz ve ayrıca müstakil bir spor salonu da vardı. Çiftlik ve arazi için ödenen 2 milyon 895 bin 37 doların 37 doları ise Muhammet Ali’nin şampiyonluk sayısı olarak simgesel bir anlam taşıyor.

400 BİN DOLAR DAHA UCUZ

Aralık ayının son günlerinde Muhammed Ali’nin arazi ve çiftliği satıldı. Satışın, belirlenen fiyatın yaklaşık 400 bin dolar düşük fiyata, yaklaşık 2.5 milyon dolar karşılığı gerçekleştiği belirtildi. Muhammed Ali’nin arazi ve çiftliği New York merkezli Turken Vakfı’na satılmıştı. Müslüman öğrenciler için Turken Vakfı, Ensar Vakfı ve TÜRGEV tarafından kuruldu. Amerika’daki Müslüman öğrencilere burs ve yurt olanağı sağlamak amacıyla kurulan vakıf; Boston, Virgina, Chicago, Manhattan, Queens ve Washington’da 11 adet yurtla barınma hizmeti sunuyor. Satışın, Muhammed Ali’nin ailesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan çiftlik ve araziye sahip çıkmasını istemesinin ardından gerçekleştiği ifade ediliyor.

VERGİ ÖDEMİYORLAR

Amerika Michigan’da St. Joseph Nehri’ne uzun bir kıyısı olan arazi ve çiftliği yaklaşık 2.5 milyon dolara satın alan Turken Vakfı’nın kurucuları Ensar Vakfı ve TÜRGEV, Türkiye’de kamu yararına vakıf olarak faaliyet gösteriyor. Bu yüzden devlete vergi vermiyor. Arazi ve çiftliği satın alan Turken Vakfı’nın Genel Sekreteri Haluk Gani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan gibi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun. Vakfın yöneticileri arasında Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak var. Turken’in kurucularından TÜRGEV’in Genel Başkanı Fatmanur Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi. Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak TÜRGEV’de de yönetim kurulu üyesi,. TÜRGEV’in yöneticileri arasında Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mevlüt Uysal da bulunuyor. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ise vakfın genel kurul üyeleri listesinde yer alıyor.

HAVUZUN ALTINDA GİZLİ ODA

Arazinin Muhammed Ali’den önceki sahibinin Amerikalı ünlü gangster al Capone’un koruması Louis Campagna olduğu ifade ediliyor. Erdoğan ailesine yakın vakıf tarafından satın alınan çiftliğin 1900’lü yılların başında inşa edildiği, 1920’lerden itibaren Campagna tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Ana binanın 1920’lerde şaibeli bir şekilde yandığı, daha sonra yeniden inşa edildiği aktarılıyor. Arazi üzerinde 1990’lı yıllarda yapılan havuzun alt kısmında Al Capone döneminden kalma gizli odaların da keşfedildiği belirtiliyor.