Erdoğan'la Putin arasında 'YPG' görüşmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayarak Suriye siyasi süreci için sürdürülecek görüşmelere YPG'nin çağrılmamasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Suriye'deki siyasi sürecin konuşulduğu ifade edilen görüşmede Erdoğan'ın Putin'den bu süreçte "YPG'ye yer verilmemesi" konusunda görüş bildirdiği öğrenildi.

Görüşmede iki lider Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için "Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine" işaret ederken, sürecin Birleşmiş Milletler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için "Suriye hükümetinin ve muhalefetin yapıcı davranmaya özen göstermesi gerektiğini" belirttiler."

Erdoğan ve Putin'in Suriye'nin "İran ile İsrail arasında bir çatışma sahası haline dönüşmemesi gerektiğini" belirttiği de kaydedildi.

Görüşmede enerji başlığı altında Akkuyu Nükleer Santral projesinin yanısıra Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesindeki ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunun ifade edildiğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan ve Putin görüşmede "giderek daha da gelişen ikili ekonomik ilişkilerde yerli paraların kullanımının önemine" de işaret etti.