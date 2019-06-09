Erdoğan'la İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İran'a uygulanan yaptırımları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirerek, "bunu tasvip etmediklerini ve Türkiye'nin İran'la işbirliğine devam edeceğini" söyledi.

'İŞBİRLİĞİ' VE 'ULUSAL PARA BİRİMLERİNİ KULLANMA' ÇAĞRISI

Erdoğan, "bölgenin ve İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunlara" değinerek, "İran ve Türkiye'nin ikili işbirliğini genişleterek, bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda büyük rol üstlenebileceğini" savundu.

"Başta ekonomi olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi için çabaların arttırılmasını" isteyen Erdoğan, "ikili ticarette ulusal para biriminin kullanılmasından yana olduğunu" söyledi.