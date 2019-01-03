Erdoğan'la görüşen Irak Cumhurbaşkanı: Artık dışarıdan vesayetlere ihtiyaç duymuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’yı ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Görüşme sonrasında yapılan ortak basın toplantısında, Erdoğan "IŞİD, PKK ve FETÖ’nün iki ülke için de tehdit oluşturduğunu" kaydetti. Görüşmede iki ülke arasında su meselesinin etraflıca konuşulduğunu belirten Erdoğan, savunma ve askeri işbirliği konusunu da ele aldıklarını söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih ise Irak’ta yeni bir döneme girildiğini belirterek “artık hiçbir şekilde dışarıdan vesayetlere ihtiyaç duyulmadığını” söyledi. Bölge ülkelerinin işbirliği yapması gerektiğini söyleyen Salih, Suriye’deki sorunun çözümünün Suriyelilerin özgür iradesiyle olması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan basın toplantısında özetle şunları kaydetti:

- Irak’ın yeniden imarı için 5 milyar dolar taahhüt etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık.

- Türk özel sektörü Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü imkana sahiptir. Kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşmasının bir an önce yürürlüğe konulmasını arzu ediyoruz.

- Irak ile ticaretimizi 20 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.

- Yatırımların karşılıklı teşviki anlaşmasının en kısa sürede yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

- Irak'la güvenlik alanında da temas ve işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var.

- DEAŞ, PKK, FETÖ iki ülke için de tehdit oluşturmaktadır. Terörle mücadelede başarılı olmak için işbirliğimizi genişleteceğiz.

- Su konusunda etraflıca görüştük, bu konuyla ilgili ordaki yönetimle ilgili ciddi sorunlar var. Alt yapısıyla üst yapısıyla adımlar atılırsa bir kaç yıl içinde çözeriz.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in konuşmasından satır başlarıysa şöyle:

- Irak yeni bir döneme girmek üzere. Yeniden imar ve kurumsal yapısıyla tekrar güçlenerek bölgedeki rolü açık ve güçlü bir ülke olarak devam edeceğiz.

- Türkiye ve Irak iki komşu ülke. İki ülkeyi birbirine bağlayan birçok unsur var. Bu birliktelik iki ülkenin stratejik işbirliğini sürdürmeleri gerektiğini de ortaya koymaktadır.

- Bölgenin istikrarı ve yeniden yapılanması için artık zaman geldi. Artık hiçbir şekilde dışarıdan vesayetlere ihtiyaç duymamaktayız. Bu bölgenin halkları kendi aralarında işbirliği yapabilir.

- Türkiye’nin Irak’ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarında katkılarını bekliyoruz.

'SURİYE MESELESİ SURİYELİLERİN ÖZGÜR İRADESİYLE ÇÖZÜLMELİ'

- Suriye meselesinin çözülmesi ve Suriyelilerin özgür iradesiyle kendi kaderlerini belirlemesi çok önemli. Bu anlamda Türkiye, Irak ve diğer komşu ülkelerin rolü büyük. Ortak çıkarlarımız çerçevesinde bu konuda adımları beraberce atmalıyız.

- En yakın zamanda Türkiye-Irak stratejik işbirliği konseyinin toplantısını yapacağız.

- Su meselesinin artık iki ülke arasında bir sorun olmasını arzulamıyoruz.

- Ankara’ya gelmeden önce Başbakanımız Adil Abdülmehdi ile bir araya geldim ve onun mesajı Türkiye ile ilişkilerin çok iyi noktaya ulaşacak şekilde gerçekleştirilmesi olmuştur.

Savunma sanayi ve askeri işbirliği de çok önemli bir mesele.

- Irak geçen yıllarda terörden ciddi anlamda zarar gördü ve bedel ödedi. Ancak ülkelerin kaderlerinin komşularının kaderlerinden bağımsız olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu sıkıntıların de beraberce, işbirliği ve dayanışma ile çözülmesi mümkündür.