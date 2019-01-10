Erdoğan'la görüşen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Oyunu istedim, gülümsedi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada 'Benim için en önemli anekdot: Oyunu istedim, gülümsedi' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu görüşmesi sona erdi. İmamoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Benim için en önemli anekdot: Erdoğan'dan oyunu istedim, bana sadece gülümsedi" ifadelerini kullandı.

Beştepe'de yaklaşık 45 dakika süren görüşme çıkışında gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, "Çok güzel bir sohbet oldu, İstanbul'la ilgili tecrübelerini, önerilerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Çok kıymetli anektodları vardı kendisini, faydalı güzel bir görüşme oldu tekrar kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan'la İstanbul'da dikey yapılaşma konusunda fikir birliğine vardıklarını açıklayan İmamoğlu "Özellikle bizim de kendi çalışmalarımızda olan kendilerine bu anlamdaki kaygılarımızı sorduğumuz dikey yapılaşma konusunda İstanbul'un bir dönüşüme muhtaç olduğu konusunda fikir birliğine vardık" dedi.

'ERDOĞAN DÖNEMİNİN ŞAHİDİYİM, HERKESE EŞİT MESAFADE DURACAĞIMI BELİRTTİM'

İmamoğlu şöyle devam etti: "Göreve ilk başladığı yıllardaki, sadece hizmeti değil, o dönemdeki kendi dönemleriyle ilgili ilgi alaka, vatandaşla ilgili iletişim kurmadaki başarılarından bahsettiler. Ben de bunu teyit ettim, o dönem İstanbul'da yaşayan birisi olarak o dönemin şahidiyim. İyi diyaloglar mutlaka iz bırakır, bunu beyan ettim kendilerine. Ben de herkese eşit mesafede durarak hizmet götürmeyi felsefe edindiğimi belirttim."

Seçimin "adil, seviyeli bir ortamda geçmesi" konusunda karşılıklı sohbetlerinin olduğunu dile getiren İmamoğlu "Sayın Meclis Başkanımızla görüşmelerimizi, sohbetlerimizi, bunun da böyle devam etmesi konusunda dileklerimizi ilettik" dedi.

'PROJELERİMİZİ ANLATMAKTAN ZEVK DUYARIZ'

"İhtiyaç duyulursa zaman içerisinde projemiz varsa anlatacağımız, anlatmaktan çekinmeyiz aksine zevk duyarız. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinsin isteriz" diyen İmamoğlu "Açıkçası oyunu da istedim. Bana göre en önemli anekdot, ben oyunu istedim bana sadece gülümsedi" ifadelerini kullandı.

'MECLİS BAŞKANIMIZIN KENDİ TAKDİRİ'

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifa etmemesiyle ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Sayın Meclis Başkanımızın takdiri, yasal konular var, anayasanın maddeleri var, işin o yönünü ben bilemem. Tek telkinim şu olabilir, sayın Meclis Başkanı İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Kalabalık bir heyetle gezmek zorunda kalabilir. Benim tavsiyem aday olarak gezmesidir, ben öyle geziyorum, tek başıma da geziyorum daha kolay diyalog kuruyorum. kendisine de tavsiye ederim" diye konuştu.

DENİZ BAYKAL'I ZİYARET EDECEK

Deniz Baykal'ı da ziyaret edeceğini söyleyen İmamoğlu "Sayın Genel Başkanımı da ziyaret edeceğim, sonrasında hızlıca İstanbul'a döneceğiz" dedi.