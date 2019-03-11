Erdoğan'ın zorla açmaya çalıştığı Ankara Şehir Hastanesi’nde asansör düştü: 4 yaralı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde asansör düşmesi nedeniyle 4 kişi yaralandı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün bildirdiğine göre 2 yaralının durumu ağır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi tüm bölümlerinin açılması için baskı yaptığı hastanede, açılış öncesi facia yaşandı.
Pazartesi, 11 Mart 2019 23:28

Resmi açılışının 14 Mart'ta yapılacağı duyurulan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde asansör düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi tüm bölümlerinin açılması için baskı yaptığı hastanede, açılış öncesi facia yaşandı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, yaralıların 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili teknik ve adli soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı bugün 'Avrupa'nın en büyük hastanesi' diyerek reklamını yaptığı Ankara Şehir Hastanesi'nin 14 Mart Tıp Bayramı'nda açılışının yapılacağı duyurmuştu:

 