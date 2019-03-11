Erdoğan'ın zorla açmaya çalıştığı Ankara Şehir Hastanesi’nde asansör düştü: 4 yaralı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde asansör düşmesi nedeniyle 4 kişi yaralandı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün bildirdiğine göre 2 yaralının durumu ağır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi tüm bölümlerinin açılması için baskı yaptığı hastanede, açılış öncesi facia yaşandı.