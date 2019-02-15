Erdoğan'ın yıktırdığı AKM'nin yerine yapılacak binanın maliyeti ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yıkılan Taksim'deki AKM'nin yerine yapılacak binanın maliyeti ortaya çıktı.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Taksim'de bulunan AKM binasının yıkılması sonrası yapılacak binanın maliyetini açıkladı.

Toker "AKM’nin faturası" başlıklı yazısında, "Yeni AKM'nin ihale bedeli 860 milyon TL. Vahap Munyar'ın Hürriyet'teki yazısından öğrendik ki, Yeni Yapı-Sembol İnşaat ortaklığınca üstlenilen ihale bedeli sadece inşaatı kapsıyor. Teknik donanım için ayrı bir ihale yapılacak. Onunla birlikte yeni AKM'nin maliyeti en az 1 milyar TL'yi bulacak... AKM'nin yıkılmadan yaşatılması mümkündü. Enflasyon farkını da eklersek bugünün rakamlarıyla 150 milyon TL'ye restorasyonu mümkünken, ekonomik kriz ortamında 1 milyar TL'lik bir ihale bedelinin göze alınması gerçekten de çok şey anlatıyor" ifadelerini kullandı.