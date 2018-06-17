Erdoğan'ın Yenikapı konuşmasına 'ölçek' damga vurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki seçim öncesi düzenlenen büyük mitingde İstanbul ve Türkiye’de yapılan yatırımlardan söz etti. Yaptıkları milyar dolarlık ulaştırma yatırımlarının büyüklükleriyle övünen Erdoğan, ‘kültür ve sanat’a verdikleri önemi de ‘rakamlarla’ anlattı. Erdoğan, arada Putin’in Külliye’nin büyüklüğünden nasıl etkilendiğine ilişkin bir de anekdot aktardı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da 24 Haziran öncesi düzenlenen büyük mitingde konuştu. Yenikapı’daki mitinge katılımın İstanbul ve çevresinden yapılan taşımalar, bayram nedeniyle ücretsiz ulaşım gibi etkenlerle yoğun olduğu görülürken, miting esnasında sosyal medyada paylaşılan görsellerin bugünkü mitinge ait olmadığı, daha kalabalık olduğu belirtilen 2014 yerel seçim mitingine ait olduğu da belirtildi.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde İstanbul’da yaptıklarını anlatırken bir bölümünü de Türkiye’deki yatırımlara ayırdı. Konuşmanın tamamına yatırım tutarı, yapılan projelerin büyüklükleri, yapılacak projelerin büyüklükleri üzerinden “ölçek” damgasını vururken Erdoğan bir de Putin anekdodu aktardı. Putin’in ziyareti esnasında etrafına baktığını, “Külliye’yi süzdüğü”nü, “Büyük devlet olmanın alameti farikası budur” dediğini anlatarak karşılaştığı "büyüklük"ten etkilendiğini ima etti.

MUHARREM İNCE’YE: ADAM TAM KÖR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. İstanbul'a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil" dedi.

‘İSTANBUL DÜNYANIN MERKEZİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu, bu şehre hizmetin sadece Türkiye'ye değil dünyaya hizmet etmek anlamına geldiğini ileri sürdü.

İstanbul’un CHP’li belediyede olduğu dönemde kötü yönetildiğini, kente çöplükler, pislikler olduğunu söyleyen Erdoğan, daha önceki konuşmalarında defalarca dile getirdiği gibi Ümraniye Hekimbaşı Çöplüğü’ndeki patlamayı hatırlattı. Haliç’i de kendilerinin temizlediğini iddia eden Erdoğan, şu anda Haliç’te balık olduğunu, yüzülebildiğini öne sürdü. Erdoğan “insanların yaşamaktan usandıkları bir şehir” iken 4,5 yılda İstanbul’u “güven adası”na çevirdiklerini de iddia etti.

136 MİLYAR DOLARDAN 453 MİLYAR DOLARA ÇIKAN BORÇTAN BAHSETMEDİ

İstanbul’u 2,5 milyar dolar borçla devraldıklarını söyleyen Erdoğan, hem borç ödediklerini hem de yatırım yaptıklarını ifade etti. İnce’nin soygunlardan bahsettiğini belirten Erdoğan, “Biz Marmaray'ı neyle yaptık? Avrasya Tüneli'ni neyle yaptık? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü neyle yaptık? Osmangazi neyle yaptık? Nissibi Köprüsü'nü neyle yaptık?” dedi.

Erdoğan’ın sözünü ettiği projelerin Hazine garantili on milyarlarca dolar borcu bulunuyor.

Türkiye çapında yapılan ulaştırma yatırımların anlatan Erdoğan, kamunun MF’ye borcu bitirdiklerini, IMF’ye borç verebilir hale geldiklerini ileri sürdü. AKP iktidarı döneminde Türkiye’nin dış borcu 136 milyar dolardan 453 milyar dolara çıktı.

AKM’NİN YERİNE OPERA BİNASI, RAMİ KIŞLASINA 7 MİLYON KİTAPLIK KÜTÜPHANE

Erdoğan konuşmasında Rami Kışlası’na 7 milyon cilt kitaplı kütüphane, Kuleli Askeri Lisesi'ni müze yapacaklarını, ayrıca “müzik müzesi” ve “sikke müzesi” kuracaklarını söyledi. Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkımına da değinen Erdoğan yerine opera binası yapacaklarını söyledi.

‘PANAMA’YI PANAMA YAPAN PANAMA KANALI’

Muharrem İnce’ye hitaben "Havalimanımız dünyanın ilk üçü içinde olacak. Bay Muharrem, senin havsalan böyle bir havalimanını alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. 'Ne işimiz var havalimanıyla?', 'Ne işimiz var bizim Kanal İstanbul ile?' diyor. Hale bak hale. Anlamaz. Bugün Panama'yı Panama yapan Panama Kanalı'dır. Süveyş Kanalı, Mısır'ın en büyük maddi kaynağı. Ama bunların havsalası almaz” dedi.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Erdoğan, uzunluğu yaklaşık 45 kilometre olan Kanal İstanbul'da “iki butik şehir” kuracaklarını, bu iki şehrin aynı zamanda rezerv alanları olacağını belirtti.

‘PUTİN KÜLLİYEYİ SÜZDÜ VE TAKDİR ETTİ’

Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ziyareti sırasında “külliyeyi süzdüğünü”, ayrılırken "Büyük devlet olmanın alameti farikası budur" dediğini anlattı.

'YASSI ADAYI DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NA ÇEVİRİYORUZ'

"Yassı ada vardı ya, o yaslı adayı biz Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na çeviriyoruz. O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız?" dedi.

Erdoğan, "Bay Muharrem, bak ben laf salatası yapmıyorum, icraattan bahsediyorum. Sen de bir şeyden bahset, şunu yapıyorum de..." diye konuştu.

‘ATLARI FAYTONLARIN BOYUNDURUĞUNDAN KURTARACAĞIZ’

Adalar'daki faytonlarda kullanılan atlarla ilgili bir çalışma yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu konuda gerekli adımları attık. Adalar'daki atları, faytonların boyunduruklarından kurtarıp, özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan operatörün tutuklandığını ifade ederek, "Olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek çok çok önemli" dedi.