Erdoğan'ın yeni planı belli oldu: Anayasal değişiklik geliyor

AKP'nin yerel seçimlerde de ittifak için düzenleme hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan CHP'li Barış Yarkadaş, AKP-MHP ittifakının yerel seçimlerde de kurulacağını, AKP'nin, düşen oylarını yerelde MHP'den tamamlamak için anayasa değişikliğine hazırlanarak, Cumhur İttifakı'nın yerelde de yasal zeminini oluşturmak istediğini söyledi.

İşte Yarkadaş'ın o açıklamaları:

"Millet İttifakı'nı Meral Akşener ve arkadaşları bir çırpıda bitirdiler. AKP kendine güvenemediği için yerel seçimleri Kasım'a almaktan vazgeçti. Mart'ta yapmayı tasarlıyorlar çünkü büyük bir kırılganlık olduğunu hissediyorlar. Toparlanmaya ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorlar. Her seçimi onlar bir röntgen filmi gibi görüyorlar, oradan açıp bakacaklar nerede ne kadar oy kaybettik diye. AKP bir anayasa değişikliği ile yerel seçimlerde de ittifak modelini hayata geçirmek istiyor. Buna hazırlanıyorlar. AKP yerel seçimlere Cumhur İttifakı olarak girecek. Peki burada Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ne yapacaklar? İyi Parti'nin birden bire böyle geri çekilmeye, ittifakı bozmaya hakkı var mı? CHP'ye borçlusun, CHP'nin taktiği olmasaydı Meclis dışındaydın. Kusura bakmasınlar, acaba selin önünden bir kütük kapabilir miyiz, MHP ile AKP af tartışmasına girmişken, bizi de unutmayın, biz de buradayız diye el mi salladılar Saray'a. CHP'nin içinde olduğu Millet İttifakı'na Meral Akşener hiçbir zaman sıcak bakmadı."