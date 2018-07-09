Erdoğan'ın yeni bakanları

Yeni sistemde Erdoğan'ın bakanları belli oldu. İşte liste:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Ekonomi Bakanı: Berat Albayrak
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Spor ve Gençlik Bakanı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan