Erdoğan'ın yeni bakanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanları belli oldu.
Pazartesi, 09 Temmuz 2018 22:23

Yeni sistemde Erdoğan'ın bakanları belli oldu. İşte liste:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Ekonomi Bakanı: Berat Albayrak 

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk 

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez 

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Spor ve Gençlik Bakanı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan