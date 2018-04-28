Erdoğan'ın yedi başdanışmanından seçim istifası

24 Haziran seçimleri öncesinde Beştepe de adaylık için hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yedi başdanışmanı milletvekili adayı olmak için istifa etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından yedi isim, AKP’den milletvekili adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, beşi kadın olan danışmanların tamamı AKP’li eski vekillerden oluşuyor. Erdoğan, adaylık için izin isteyen bazı isimlerinse istifalarını onaylamadı.

İSTİFA EDEN DANIŞMANLAR

Bürokraside yaşanan istifa furyasının benzeri Cumhurbaşkanlığı'nda da yaşandı. Erdoğan'ın 34 başdanışmanından yedisi görevinden ayrıldı. Sözcü'de yer alan haberde 24 Haziran'da AKP listesinde yer almak için ayrılan isimler şöyle sıralandı:

Alev Dedegil, Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Gülşen Orhan, Seyit Sertçelik, İhsan Şener ve Özlem Zengin.

HEPSİ ESKİ VEKİL

Başdanışmanlık görevinden ayrılan yedi ismin hepsi de eski vekil. Dedegil ve Zengin (İstanbul), Türkmenoğlu ve Samancı (Konya), Orhan (Van), Sertçelik (Ankara), Şener (Ordu) illerinden vekil seçilmişti. Özlem Zengin, en kısa vekillik yapan isimdi. 7 Haziran'da seçilmiş ve 1 Kasım'da aday yapılmamıştı.

İZİN ALAMADILAR

Bazı isimlerinse vekillik için izin alamadığı bildirildi. Başdanışmanlıktan ayrılmak için Erdoğan'dan onay bekleyen bazı isimlere cumhurbaşkanı tarafından "ayrılma" dendiği öğrenildi.

