Erdoğan'ın yazlık sarayı için köylülerin arsalarına el konuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te yapımı devam eden yazlık sarayı için şimdi de köylülerin arsalarına 'kamulaştırma' adı altında el konuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Marmaris'te yapımı devam eden yazlık saray çalışması sürerken, köylülerin arsalarına "kamulaştırma" adı altında el konulmaya başlandı.

En az 50 bin ağacın kesilmesine neden olan saray için çevre köylerdeki arsalar kamulaştırılıyor.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, yaşanan son gelişmeleri bugünkü köşesine taşırken, "Cumhurbaşkanlığı'nın yazlık sarayı genişledikçe genişliyor. Marmaris'in Karaca, Kuzuotu, Malderesi köyleri, Okluk Koyu'nun çevresindedir. Şu günlerde bazı köylülere Marmaris Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda 28 Kasım 2018 tarihinde müdür odasında bulunmaları isteniyor. Nedeni ise 'Pazarlık görüşmesine davet' olarak açıklanıyor. Kimilerinin atalarından kalma arazilerinin kamulaştırma kararı, köylüleri bir anda çaresiz duruma itti" dedi.

“Pazarlık görüşmesine davet” yazısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın oluruyla, Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere arazinin kamulaştırılması ve Hazine adına tescil edilmesinin uygun görüldüğü belirtiyor. Muğla Valiliği İl İdare Kurulu da arsalara el konulmasında kamu yararı gördüğünü bildirdi.

Araziler için öncelikle “Pazarlıkla satınalma” yöntemi uygulanacağı, satınalma usulü ile kamulaştırmanın yapılmaması halinde İdare tarafından ilgili mahkemeye bedel tespiti ve tescil talebinde bulunulacağı öğrenildi.