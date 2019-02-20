Erdoğan'ın yatırım harcamaları 25 kat arttı: Saray'da kriz yok

2019 Yatırım Programı’nda projelerin toplam tutarı belli oldu. Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen ve dev inşaatlarla büyüyen Beştepe’deki ‘Külliye’, Okluk Koyu’na yapılan yazlık saray ile Malazgirt’e yapılacak Ahlat Köşkü, Cumhurbaşkanlığı’nın yatırım harcamalarında dev artışlara neden oldu. Erdoğan dönemindeki yatırım harcamaları yaklaşık 25 kat arttı.

Hükümet, 2019 Yatırım Programı’nı yayımlandı. Programa göre, Cumhurbaşkanlığı için yapılan projelerin toplam tutarı 3.2 milyar lira. Bu projeler için geçen yıl sonu itibarıyla toplam 2.1 milyar lira harcama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’na bu yıl yapılacak yatırımların toplam tutarı ise 950 milyon lira. Van Gölü kıyısına inşa edilecek Cumhurbaşkanlığı Ahlat Köşkü için de bu yıl 30 milyon lira yatırım yapılacak.

Bu arada belediyelere ve köylere bütçeden aktarılacak kaynaklarda tek yetkili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Böylece başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelere içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek için verilecek ödeneklerin miktarını Erdoğan belirleyecek.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göreCumhurbaşkanlığı 2019 yılı Yatırım Programı’nda yer alan verilere göre, Cumhurbaşkanlığı’nın proje büyüklüğü Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği yıldan bu yana yüzde 2 bin 370 büyüdü. 2014 yılında 131 milyon 150 bin liralık üç yatırım projesi yürütülürken 2015’de büyüklük 158 milyon, 2016’da 798 milyon 850 bin, 2017’de 1 milyar 597 milyon oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmen tek yönetim merkezi olduğu 2018 yılındaki projelerin büyüklüğü 2 milyar 2 milyon liraya, 2019 yılında da 3 milyar 240 milyon liraya çıktı.

2014 yılındaki üç proje için yapılması öngörülen harcama tutarı 75 milyon 150 bin lira iken 2019’a gelindiğinde toplam sekiz proje için harcama tutarı tahmini 950 milyon lira oldu. Harcama tutarı 2014 yılından 2019’a gelindiğinde yüzde bin 164 arttı.

AHLAT KÖŞKÜ BİTECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisi üzerine Malazgirt Savaşı anısına yapılması kararlaştırılan Bitlis Ahlat’taki 1071 metrekarelik Cumhurbaşkanlığı Ahlat Köşkü’nün proje bedeli 30 milyon lira olarak belirlendi. Köşkün yapımının bu yıl içinde başlanıp tamamlanması planlanıyor. Ahlat Sarayı’na 5 bin 500 metrekarelik ek hizmet binası, 30 bin 500 metrekare de peyzaj yapılacak.

TBMM’den alınarak Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan saray ve köşkler arasında yer alan İstanbul’daki Yıldız Sarayı’nın restorasyonuna da 20 milyon TL harcanacak.

65.3 MİLYAR YATIRIM

Bu yıl toplam 65.3 milyar lira yatırım yapılacak. Bu yatırımlar için toplam 6.6 milyar lira dış kredi alınacak. En fazla yatırım 20.3 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme sektörüne gerçekleştirilecek. Bunun 2.8 milyar lirası dış kredi olacak. İkinci sırada 12.9 milyar lira ile “diğer kamu hizmetleri” yer aldı. En fazla dış kredi ise 2.9 milyar lira ile enerji sektörü için alınacak.

DİYANET YİNE SOLLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, “eğitim” kapsamında 98.2 milyon lira yatırım yapacak. Diyanet, bu tutar ile yine birçok genel müdürlük, üniversite, başkanlık ve bakanlığı geride bıraktı.