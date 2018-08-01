Erdoğan'ın yardımcısı hortumcu şirketin üst düzey yöneticisi çıktı

Yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Yardımıcısı görevine getirilen Fuat Oktay ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı.

Oktay'ın'larda hortumculukla suçlanan Yimpaş'ta üst düzey yönetici olarak çalıştığı öğrenildi.

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, konuya ilişkin iddiayı köşesine taşıdı:

Gençler bilmez, 1990’larda İslamcı holdingler vardı.

Bunlar Allah, Kur’an, İslam deyip para toplardı.

Kurulan şirketlerin güya on binlerce ortağı olurdu.

Yimpaş, Kombassan, İhlas Finans bu şirketlerin en bilineniydi.

Sonrası malum, abartısız yüzbinlerce dindarın para yatırıp ortağı olduğu bu şirketler içerden hortumlanıp battı ki, İhlas Finans örneği ortada. AKP’nin atadığı TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk bu durumu hortumlama var diye açıklamıştı ama AKP iktidarı İhlas’a dokunmamıştı.

Aynı şey Yimpaş ve Kombassan için geçerli. Yimpaş Başkanı Dursun Uyar, sadece birkaç hafta hapse alınıp sonra hasta diye serbest bırakıldı.

Ve ilginç bir fotoğraf.

Araplara satılıp borcu ödenmeyen Telekom’un yönetiminde olan Fuat Oktay bir dönem meğer Yimpaş’ın üst düzey yöneticisiymiş.

Hani birileri hep, nereden nereye diyor ya?

Telekom ve Yimpaş’dan Cumhurbaşkanı yardımcılığına atama! Yorum sizin...